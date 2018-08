Es fehlen nur noch ein paar wenige Dollar: Wenn der Aktienkurs von Apple 207.05 $ erreicht, dann geht der IT-Gigant als erster US-Konzern mit einer Marktkapitalisierung von 1000 Mrd. $ in die Chroniken ein.

Apple hat die historische Marke seit Längerem im Visier. Letzten November stieg der Börsenwert des iPhone-Herstellers aus dem Silicon Valley bereits über 900 Mrd. $. Der glänzende Abschluss zum dritten Quartal hat den Valoren am Mittwoch nun einen weiteren Schub gegeben.

Im Rennen zum 1000-Milliarden-Dollar-Konzern hat Apple damit alle Rivalen distanziert. Wie die obige Grafik zeigt, rangiert Amazon mit einer Kapitalisierung von 877 Mrd. $ auf dem zweiten Platz. Dicht dahinter folgen Google (840 Mrd. $) und Microsoft (816). Facebook (496) ist als Nummer fünf nach den enttäuschenden Quartalszahlen deutlich abgeschlagen.

Doch wie viel sind 1’000’000’000’000 $ überhaupt? Zum Vergleich: Die jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz beträgt rund 670 Mrd. $. Anders gesagt könnte man mit diesem Geld auch 25 Wolkenkratzer wie das One World Trade Center in New York kaufen – das derzeit höchste Gebäude der westlichen Hemisphäre.

Wichtiger ist aus Investorensicht jedoch die Frage, wie lange Apple den Spitzenplatz halten kann. Der Konzern aus dem Silicon Valley verteidigt ihn bereits seit 2012 erfolgreich. In dieser Zeit sind ihm nur Google und Exxon Mobil kurzzeitig in die Quere gekommen.

Ein kurzer Blick in die Vergangenheit zeigt allerdings, dass an der Börse nichts ewig währt. Hierzu – ausnahmsweise – einige weitere Grafiken, die den Kampf um den Titel des wertvollsten Unternehmens anhand entscheidender Wendepunkte der jüngeren Finanzgeschichte illustrieren.

Auf dem Tiefpunkt der Finanzkrise im Frühjahr 2009 standen Exxon Mobil, General Electric und China Mobile auf dem Podest. Gemäss Daten von Bank of America Merrill Lynch wurde Exxon im Weltaktienindex MSCI All Country World Index damals mit 1,5% gewichtet, was dem höchsten Wert entsprach.

Tiefpunkt der Finanzkrise: 3. März 2009 Quelle: Bank of America Merrill Lynch Infobox öffnen

Mit einer Gewichtung von 2,2% konnte der Energiekoloss die Spitzenposition auch auf dem Höhepunkt des globalen Wirtschaftsbooms im Spätherbst 2007 für sich beanspruchen. Auf den Fersen waren ihm damals PetroChina und Walmart.

Höhepunkt des Weltwirtschaftsbooms: 2. November 2007 Quelle: Bank of America Merrill Lynch Infobox öffnen

Auf dem Tiefpunkt nach dem Platzen der IT-Blase im Herbst 2002 lag Microsoft in Führung. Mit Walmart und General Electric befanden sich zwei weitere amerikanische Konzerne auf Platz zwei und drei.

Tiefpunkt des IT-Crashs: 11. Oktober 2002 Quelle: Bank of America Merrill Lynch Infobox öffnen

Das Gleiche gilt für den Zenit der Technologiehausse im Frühjahr 2000. Auch zu dieser Zeit stuften Investoren den Wert von Microsoft am höchsten ein. Ebenfalls enorm zuversichtlich waren sie für andere Riesen aus der Branche wie Cisco Systems und Intel.

Zenit der Internet- und Telecomblase: 31. März 2000 Quelle: Bank of America Merrill Lynch Infobox öffnen

Zum Schluss noch ein kleiner Vorbehalt: Genau genommen wäre Apple nicht der erste Konzern der Welt, der einen Wert von 1000 Mrd. $ erreichen würde. Der Ölkonzern PetroChina schaffte es bereits während seines Börsengangs im Jahr 2007 kurz auf dieses Niveau, worauf seine Aktien aber rasch abstürzten.

Mehr als zehn Jahre später ist PetroChina «nur» noch zu rund 200 Mrd. $ an der Börse bewertet. Der chinesische Koloss hat damit eine historisch beispiellose Werteinbusse erlitten. Zu hoffen ist daher, dass dies kein böses Omen für Apple ist.