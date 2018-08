Runter ging es wieder einmal schnell: Seit Dienstag ist der Bitcoinpreis um knapp 10% gesunken. Nun notiert der Kurs unter 7400 $ und damit so tief wie vor zwei Wochen. Die Kryptowährung hat wieder einmal gezeigt, wie volatil sie sein kann. Die grosse, von Bitcoinanlegern erhoffte Erholungsbewegung blieb aber aus. Immerhin notierte der Bitcoinkurs noch Anfang Mai um 10’000 $.

Die Kursbewegungen der vergangenen Wochen stammen wohl von spekulativen Zu- und Abflüssen. Ende Juli brachte die Hoffnung, dass die US-Börsenaufsicht erstmals einen börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund, ETF) auf Bitcoin erlauben wird, neuen Schwung in den Preis. Was aber weiterhin fehlt: die Verbreitung von Bitcoin als Zahlungsmittel in der realen Welt.

Die obige Grafik zeigt, wie viele Bitcoinzahlungen durch die fünf grössten Abwicklungssysteme ausgeführt wurden. Die Spitze der Zahlungen – und damit die Verbreitung in der Realwirtschaft – wurde demnach schon im September 2017 erreicht. Danach ist das Volumen eingebrochen und hat in den vergangenen Monaten vor sich hingedümpelt. Im Juni lag die Summe der Bezahlungen bei 69 Mio. $ – weniger als ein Fünftel als in der Spitze.

Interessanterweise wurde auch die Rally im Dezember, als der Bitcoin-Kurs auf 20’000 $ gestiegen ist, nicht durch realwirtschaftliche Transaktionen gestützt. Im Gegenteil: Wegen der grossen spekulativen Nachfrage sind die Kosten für Bezahlungen von Bitcoin sprunghaft in die Höhe gestiegen und haben Konsumenten wohl davon abgeschreckt, die Kryptowährung als Zahlungsmittel einzusetzen.