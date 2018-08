Seit der US-Bankenkrise 2008 und der Staatsschuldenkrise, die 2010 in Euroland ausbrach, haben Notenbanken rund um den Globus die Geldpolitik drastisch gelockert. Die Zinsen auf Geldmarktpapieren, Sparkonten oder Anleihen gleich welcher Laufzeit liegen seither auf, unter oder nur wenig über null Prozent. Entsprechend sind die Zinseinkünfte markant gesunken. Der Chart zeigt dies anhand der vier grössten europäischen Länder und der drei Sektoren: Privathaushalte (im Chart: HH), Nichtfinanzunternehmen (NFC) und Staat (Public).

Die grössten Einbussen verzeichnen die privaten Haushalte. Das betrifft alle vier Länder, nicht nur Italien, wo ein besonders grosser Anteil der Bevölkerung seine Ersparnisse traditionell in hoch rentierenden Schuldtiteln der Regierung anlegte. Auch in Deutschland muss sich die Bevölkerung nach Anlagealternativen umsehen, um die verloren gegangenen Einkünfte zumindest teilweise zu ersetzen. Aber die Einbussen sind geringer als in Südeuropa: Seit 2014 (Chart: rote Balken) belaufen sie sich auf 0,5 Prozentpunkte (Pp) des Bruttoinlandprodukts, während sie in Italien und in Spanien um 1,2 resp 1,1 Pp geschrumpft sind.

Deutschland ist allerdings das einzige Land, in dem die Zinseinkünfte des Staates während der globalen Finanzkrise sogar zugenommen haben (blauer Balken, rechter Teil des Charts).

Betrachtet man die Nettoeinkünfte (Zinseinkommen minus Zinskosten), schneiden dagegen Frankreich und Spanien am besten ab. In beiden Ländern nehmen sie seit 2014 zu, vor allem dank des Unternehmenssektors und der öffentlichen Hand. In Deutschland ist der volkswirtschaftliche Effekt neutral, aber der öffentliche Sektor profitiert von Nettozinsgewinnen. Sie sind wesentlich dafür verantwortlich, dass der Staat wieder schwarze Zahlen schreibt.

In Italien ist der Nettozinseffekt ebenfalls neutral, wenn die Gesamtwirtschaft betrachtet wird. Allerdings sinken die Nettozinseinnahmen der Privathaushalte nach wie vor deutlich. Für die Analysten von Bank of America (BAC 31.51 0.74%) Merrill Lynch könnte das erklären, warum immer mehr Italiener immer eurokritischer werden.