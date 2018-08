Die Europäische Zentralbank sei über die Engagements europäischer Banken in der Türkei besorgt, aber die Situation sei nicht kritisch, lässt die oberste Bankenaufsicht der Eurozone wissen. Schon seit Wochen hatte sie davor gewarnt, dass die kräftige Abwertung der Lira einige Institute finanziell belasten könnte, und hatte daher ihre Geschäftsverbindungen genauer untersucht.

Die drei grossen Institute BBVA, BNP Paribas und Unicredit weisen demnach die umfangreichsten Exposures in der Türkei auf. Die Summen, um die es geht, sind auf den ersten Blick beachtlich: Spanische Banken sind mit Engagements von 83,3 Mrd. $ europaweit am meisten exponiert. Gemessen an den Gesamtaktiven nehmen sich die ausstehenden Forderungen jedoch weniger dramatisch aus. Der Chart zeigt, dass im Falle Spaniens sich das Türkei-Exposure der heimischen Banken auf knapp 2% beläuft. In Frankreich und Italien machen die ausstehenden Geschäfte nur 0,5% der Aktiven aus.