Nicht nur die Lage in der Türkei macht die Anleger nervös, auch in Italien braut sich neues Ungemach zusammen. Die italienische Regierung ist derzeit dabei, das Haushaltsbudget für das kommende Jahr auszuhandeln. Zwischen den Koalitionspartnern, bestehend aus der Protestpartei Cinque Stelle und der rechtspopulistischen Lega, ist nun ein Streit darüber entbrannt, wie wichtig die Haushaltsdisziplin ist.

Italien zählt bereits heute zu den am höchsten verschuldeten Ländern weltweit. So liegt die Staatsverschuldung gemessen am Bruttoinlandprodukt bei mehr als 120%. Die Aussichten auf eine weitere Erhöhung der Ausgaben sorgen deshalb für Unsicherheit.

Ablesen lässt sich das an den Anleihenmärkten. Der Risikoaufschlag (Spread) von zehnjährigen italienischen Staatsanleihen gegenüber den Pendants aus Deutschland ist seit Mitte Juli wieder gestiegen. Derzeit liegt der Spread bei 2,7 Prozentpunkten. Das Chaos um die Regierungsbildung hat die Kreditprämien bereits im Mai deutlich steigen lassen – noch höher notierten sie zuletzt im März 2013.

Bis im Herbst hat die italienische Regierung Zeit, sich auf ein Budget zu einigen: Am 15. Oktober muss sie der Europäischen Kommission den ersten Entwurf vorlegen.