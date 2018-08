Die August-Umfrage von Bank of America (BAC 30.36 -1.4%) Merrill Lynch unter Fondsmanagern zeigt es mit ungewohnter Deutlichkeit: Aktien aus dem Vereinigten Königreich werden verschmäht wie nie.

So ist Grossbritannien innerhalb eines Monats zum mit Abstand unbeliebtesten Land in Europa abgestiegen: Per Saldo (wenn man die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen betrachtet) sprechen sich aktuell fast 50% der Profis für ein Untergewicht in britischen Valoren aus.

Der Absturz war brutal: Noch im Vormonat war die Stimmung nur leicht negativ. BofAML-Analyst Manish Kabra schreibt denn auch vom «stärksten Rückgang innerhalb eines Monats, seit die Umfrage durchgeführt wird».

Selbst Italien, wo die neue Regierung unter Anlegern für Verunsicherung sorgt und die Zinsen auf langjährige Staatsanleihen ungemütlich nach oben geklettert sind, kommt im Vergleich gut weg. Dort haben die Profis ihre Positionen zum Vormonat zuletzt aufgestockt.

Die chaotischen Brexit-Verhandlungen scheinen die Fondsmanager zusehends zu verschrecken. Anleger, denen dieser Pessimismus übertrieben scheint, könnten sich langsam in Stellung bringen.