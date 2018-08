Am Donnerstag treffen sich wie jedes Jahr um diese Zeit die einflussreichsten Notenbanker und «Central Bank Watchers» in den Rocky Mountains in den Vereinigten Staaten, um über die künftige Geldpolitik zu diskutieren. Auch diesmal wird es in Jackson Hole um Leitzinsen und Liquidität gehen. Aber anders als sonst dürfte das Interesse hauptsächlich um den Dollar kreisen.

Die US-Valuta hat sich seit Anfang des Jahres um knapp 10% aufgewertet. Gegenüber den meisten Schwellenländerwährungen notiert sie sogar 50% höher als vor vier Jahren. Die jüngsten Währungsturbulenzen in Argentinien und der Türkei senden die ersten Warnsignale. China versucht am Devisenmarkt gegenzusteuern. Aber das ist kaum mehr als Symptombekämpfung.

Ökonomen sind sich einig, dass die Dollarstärke vorwiegend mit der geldpolitischen Wende der führenden Zentralbanken im Zusammenhang steht. Die US-Notenbank reduziert ihre Bilanz, interveniert also weniger am Kapitalmarkt und entzieht ihm Liquidität: Sie druckt erstmals seit über zehn Jahren weniger Dollar. Kein Wunder sind die Märkte seit Monaten «bullish», was den Dollar anbelangt (vgl. Chart, blaue Kurve).

In Europa und Japan bereiten sich die Kollegen auf eine ähnliche Umkehr vor. Man darf daher diesmal in Jackson Hole vor allem darauf gespannt sein, welche währungspolitischen Perspektiven die Notenbanken derzeit hegen.