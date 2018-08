Am 15. September jährt sich der Kollaps der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers zum zehnten Mal. Rund um den Globus haben die Notenbanken damals mit extremen Massnahmen reagiert, um die Finanzmärkte vor dem Zusammenbruch zu bewahren.

In der vergangenen Dekade haben die Währungshüter 705 Zinssenkungen beschlossen und zusätzlich Liquidität im Volumen von 12,4 Bio. $ ins Finanzsystem gepumpt, berechnen die Analysten von Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Die Zinsen notieren noch immer auf rekordniedrigen Werten.

An den US-Aktienmärkten hat die beispiellose Geldpolitik einen der längsten Bullenmärkte in der Geschichte ausgelöst. Der S&P 500 hat sich längst vom Schock der Finanzkrise erholt und seit dem Tiefst vom 9. März 2009 mehr als 300% gewonnen. Derzeit notiert er knapp unter einem neuen Allzeithöchst.

Auch amerikanische Banken haben sich kräftig erholt: Ihr Aktienkurs hat sich seit dem Einbruch fast verfünffacht, zeigt der KBW-Sektorindex, der 24 US-Finanzinstitute umfasst. Der Index notiert heute deutlich höher als vor dem Kollaps von Lehman.

Von einem ähnlichen Aufschwung können Anleger in europäischen und japanischen Bankaktien nur träumen. Der Euro Stoxx Banks, der die Entwicklung der grössten Banken in der Eurozone abbildet, ist weit entfernt von den Notierungen von vor der Finanzkrise (vgl. blaue Kurve). Auch in Japan bleiben die einstigen Rekordwerte ausser Reichweite (vgl. gelbe Kurve).