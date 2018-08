Politische Wirren hier, Handelskriegsängste da – noch lassen sich die Unternehmen davon nicht beirren. Untrügliches Zeichen dafür sind die globale Gewinnentwicklung und die daraus resultierenden Ausschüttungen für Aktionäre.

Allein zwischen April und Juni – also während der klassischen GV-Saison in der Schweiz – sind weltweit fast 0,5 Bio. $ der Unternehmensgewinne an Aktionäre ausgeschüttet worden. 497,4 Mrd., um genau zu sein. Das ist eine Rekordzahl, wie die Dividendenexperten des Fondshauses Janus Henderson im jüngsten Dividendenreport aufzeigen.

Gleich in zwölf Ländern ist die Dividendensumme auf den höchsten je erreichten Stand gestiegen – zum Beispiel auch in der Schweiz. Die gute Nachricht (zumindest aus heimischer Sicht) ist: Im kommenden Frühling werden nochmals höhere Dividenden ausgezahlt, wie «Finanz und Wirtschaft» kürzlich berechnet hat.

Beachtlich ist nicht nur, dass sich seit dem Start des Bullenmarktes die Ausschüttungssumme fast verdoppelt hat. Ungewöhnlich ist auch, dass sich nach einer Dekade das Dividendenwachstum nicht abflacht. Gegenüber dem Vorjahresquartal hat die Summe um weitere 13% zugenommen.

Treiber ist saisonal bedingt Europa, wo die Unternehmen Dividenden meist im zweiten Quartal ausschütten. Europa verzeichnete ein Dividendenwachstum von rund 19%. In Nordamerika, der nach Dividendensumme führenden Region, stiegen die Ausschüttungen 5%.