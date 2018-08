Für Donald Trump wird es immer ungemütlicher. Die Verurteilung seines Wahlkampfmanagers Paul Manafort und das Schuldgeständnis seines langjährigen Anwalts Michael Cohen sind keine guten Nachrichten für den US-Präsidenten. In der Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller haben sich zuvor bereits drei weitere Personen aus Trumps Umkreis schuldig bekannt.

An den Wettbörsen sorgt das für Bewegung. Wie der obige Chart des Anlageberaters Bianco Research zeigt, sind die Chancen auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in den vergangenen Tagen unter hohem Handelsvolumen deutlich gestiegen. Gemäss der Wettplattform PredictIt tendiert die Wahrscheinlichkeit derzeit gegen 50%, dass es in Trumps erster Amtszeit zu einem Impeachment kommt.

Das heisst aber noch lange nicht, dass er das Weisse Haus vorzeitig verlassen muss. Ein Impeachment kommt lediglich einer Art Anklage gleich. Es wird im amerikanischen Kongress durch das Repräsentantenhaus erhoben, wozu eine einfache Mehrheit genügt. Ausschlaggebend ist dafür, ob die Demokraten bei den Zwischenwahlen vom 6. November die Kontrolle über die grosse Kammer gewinnen, worauf die meisten Prognosen hindeuten.

Damit wäre das Spiel für Trump jedoch nicht aus. Entscheidet sich das Repräsentantenhaus für ein Impeachment, beginnt ein Gerichtsverfahren im Senat. Dort braucht es dann eine Zweidrittelmehrheit, um den Präsidenten tatsächlich von seinem Amt zu entheben. Anders als im Repräsentantenhaus ist im Senat die Wahrscheinlichkeit aber gross, dass im Herbst die Republikaner die Kontrolle behalten.

Das mag ein wesentlicher Grund sein, weshalb die Finanzmärkte die düsteren Nachrichten zur Mueller-Untersuchung relativ gelassen nehmen. Trotz den bisherigen Enthüllungen verhalten sich die meisten Republikaner weiterhin loyal zu Trump. Damit fragt sich, was es wirklich brauchen würde, dass sie sich von ihrem Präsidenten abwenden.