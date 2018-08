Die letzten Wirtschaftsdaten enttäuschten überall – in den USA, in der Eurozone und in den Schwellenländern. Das zeigt der Citi Economic Surprise Index, der die Erwartungen von Ökonomen und Analysten mit den tatsächlichen Konjunkturzahlen abgleicht und diese Abweichungen in einem Index abbildet. Der Index ist wichtig für die Finanzmärkte, da in den Marktkursen die wirtschaftlichen Erwartungen enthalten sind. Abweichungen von diesen Erwartungen sollten daher einen grösseren Einfluss haben als die Konjunkturdaten an sich.

Zwar notieren die Indizes für die grossen Wirtschaftsräume alle unter null, aber die Trends unterscheiden sich. Die Schwellenländer enttäuschen leicht seit Mai. Dagegen hat die amerikanische Wirtschaft lange positiv überraschen können. Seit Oktober 2017 hatten die Konjunkturdaten teilweise massiv die Erwartungen geschlagen. Nun werden die hohen Erwartungen immer seltener erfüllt, und die Enttäuschungen nehmen zu.

Dagegen hellt sich die Lage in der Eurozone seit Juli etwas auf. Setzt sich der Trend fort, könnte die Wirtschaft der Eurozone die Erwartungen bald erstmals seit März wieder schlagen. Dafür müssen aber nicht unbedingt die Wirtschaftszahlen besser werden. Für eine positive Überraschung reicht ja auch aus, wenn bei gleichbleibenden Daten die Erwartungen am Markt schlechter werden.