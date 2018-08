Im Vergleich zu anderen Ländern ist die US-Wirtschaft nicht besonders international ausgerichtet. Während Schweizer Unternehmen rund 85% des Umsatzes ausserhalb der Landesgrenzen erzielen, ist es in den USA nur rund ein Drittel.

Interessant ist eine Aufschlüsselung auf Sektorebene. Wie eine Auswertung des Analysehauses BCA Research zeigt, sind Technologiefirmen besonders exponiert: Rund 60% des Umsatzes erwirtschaften die Unternehmen dieses Sektors ausserhalb der USA.

Dahinter folgen die Branchen Grundstoffe (Materials), Energie und Industrie, mit Anteilen von 40 bis 50%. Primär auf den Heimmarkt fokussiert sind Telecomkonzerne und Versorger.

Sollten sich die Handelsquerelen weltweit zuspitzen – was gemäss BCA Research den Dollar noch stärker in die Höhe treiben könnte –, wären die internationalen Segmente besonders anfällig für Korrekturen. Einerseits weil die Gewinne in Dollar gerechnet dann weniger wert sind, anderseits wegen der Gefahr, dass die internationalen Produktionsketten unterbrochen werden.

In einem solchen Szenario wären Anleger mit Telecom- und Versorgerunternehmen besser bedient – und die jetzigen IT-Überflieger akut absturzgefährdet.