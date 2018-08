Gross und träge oder klein und lebendig: Die Unternehmensgrösse beeinflusst die Rendite von Aktienanlegern.

Das Argument ist nicht neu: Kleinkapitalisierte Gesellschaften bringen dem Investor mehr Rendite als die grossen, multinationalen Konzerne. Das zeigt der Chart des Tages eindrücklich. Er stammt aus einer Auswertung von MSCI-Indexdaten der Investmentstrategen der Privatbank J. Safra Sarasin.

Die Gegenüberstellung der Indexrenditen dreier Länder zeigt, dass Schweizer Small Caps diejenigen aus Europa und den USA im Zeitraum seit 1995 hinter sich lassen, und auch die Large Caps.

Doch die höhere Rendite gibt es nicht umsonst. Small Caps sind riskanter als Large Caps, und die Rückschläge in Abschwüngen sind markanter. Mit ein Grund dafür ist die Sektorzusammensetzung, die deutlich zyklischer ist als bei den Blue Chips, wo der Anteil defensiver Unternehmen aus Pharma und Konsum grösser ist.

Wie in vielen Lebenslagen spielt also auch an der Börse die Grösse sehr wohl eine Rolle.