Die jüngsten Turbulenzen in Schwellenländern, allen voran Argentinien, könnten auch europäische Banken in die Bredouille bringen. So haben manche Finanzinstitute ihr Engagement in Emerging Markets in den vergangenen zehn Jahren kräftig ausgebaut, wie der Chart von Citigroup (C 70.985 -0.66%) illustriert.

Spanische Banken haben mittlerweile Forderungen im Umfang von mehr als 500 Mrd. $ angehäuft, verglichen mit knapp 300 Mrd. $ im Jahr 2008. Die Aufgliederung nach Region zeigt, dass sie insbesondere das Geschäft in Lateinamerika vergrössert haben (im Chart: Latam). Aber auch die Forderungen in europäischen Schwellenländern (CEE) haben deutlich zugenommen.

Auch französische Banken haben innerhalb der vergangenen zehn Jahre mehr Kredite in Emerging Markets vergeben. Der Grossteil der Mittel ist in asiatische Schwellenländer (Emerging Asia) und Emerging Europe geflossen. Etwas geringer sind die Forderungen in der Region Vorderasien und Afrika (MEA) sowie den CIS-Staaten, dazu zählen etwa die Ukraine und Kasachstan.

Deutsche Finanzinstitute haben die Kreditvergabe in Schwellenländern dagegen reduziert, während sich das Engagement italienischer Banken kaum verändert hat.

Obwohl das Kreditgeschäft in Schwellenländern an Bedeutung gewonnen hat, glauben die Analysten von Citigroup, dass Europas Banken derzeit weniger anfällig sind für eine Emerging-Market-Krise als in früheren Stresssituationen. Zum einen stütze die starke Binnennachfrage die Finanzinstitute, zum anderen sei die Widerstandskraft der Banken seit der Finanzkrise gestiegen, schreiben sie.

Dauern die Turbulenzen an, dürfte die Verflechtung der Banken in Schwellenländern dennoch für Unsicherheit sorgen.