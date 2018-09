Die Ratingagentur Fitch hat am Freitag mitgeteilt, dass sie die Bonität Italiens kritischer beurteilt. Die Note wird zwar auf BBB belassen, aber der Ausblick von stabil auf negativ verschlechtert. Mit diesem Urteil war zu rechnen. Diesen Herbst droht ein Haushaltsstreit mit Brüssel. Die neue Regierung in Rom will den Konsolidierungskurs verlassen. Wie gross die Abweichung ausfällt und wie viel die Europäische Kommission allenfalls zulässt, ist offen. Ebenfalls, ob Italien bereit ist, den Vertrag zu brechen.

Fitch schiebt die Entscheidung also noch hinaus. An den Finanzmärkten wird Italien aber bereits jetzt bestraft. Das zeigt der Chart. Je schlechter die Bonität des Staatsschuldners ausfällt, desto höher ist die Marktverzinsung (Rendite), die für die jeweiligen Staatsanleihen verlangt wird. Die Risikoprämie nimmt dabei systematisch zu. Der Verlauf erinnert an eine Funktionskurve. Nur ein Land schert aus: Italien. Die Schuldtitel werden mit einem Risikoaufschlag gehandelt, als ob es sich um Ramschanleihen handeln würde. Die Rendite stünde eigentlich einem Schuldner besser, der mit BB– bewertet wird. Das sind vier Stufen weniger als das tatsächliche Rating.

Dass Italiens Bonität in den kommenden Monaten und Jahren tatsächlich so stark abstürzt, kann niemand ausschliessen. Aber es ist auch nicht wahrscheinlich. Finanzminister Tria zumindest versichert, dass seine Regierung die Haushaltsregeln der Eurozone respektieren werde. Man darf gespannt bleiben.