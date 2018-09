Wie es mit dem Brexit – dem Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU) – weitergehen soll, ist noch immer unklar. Inzwischen deuten die Indizien darauf hin, dass die beiden Verhandlungsparteien frühestens an einem Sondergipfel im November zu einer Lösung finden könnten.

Die Gefahr eines ungeordneten Ausstiegs wird dabei allerdings immer grösser. Schatzkanzler Philip Hammond warnte jüngst, dass sich in einem solchen Szenario das britische Wirtschaftswachstum über die nächsten fünfzehn Jahre markant abschwächen würde.

Diese Unsicherheit lastet auch auf den britischen Unternehmen und zeigt sich deutlich in der Bewertung am lokalen Aktienmarkt: Gemessen an einer Kombination aus drei Kennzahlen – dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, dem Kurs-Buchwert-Verhältnis und der Dividendenrendite – weisen die Valoren im MSCI UK gegenüber dem MSCI Welt einen Abschlag von 29% auf.

Wie der obige Chart von Morgan Stanley illustriert, entspricht dies beinahe dem grössten Discount seit nunmehr dreissig Jahren.