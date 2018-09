Amerika, du hast es besser – zumindest was die Aktienkursentwicklung anbelangt. Während weltweit alle wichtigen Börsenbarometer seit Jahresbeginn im Minus notieren, klettert der US-Leitindex S&P 500 (SP500 2895 -0.22%) unbeirrt nach oben.

Mit einem Zuwachs von 8,5% steht die US-Börse einsam an der Spitze. Auch der härteste Verfolger, der Nikkei 225 (Nikkei 225 22696.9 -0.05%) in Tokio, ist soeben ins Minus gerutscht. Noch schwächer schneiden die europäischen Aktienindizes und diejenigen in den Schwellenländern ab.

Ob Krisen in Argentinien, Venezuela oder der Türkei, höhere Zinsen oder ein starker Dollar: US-Aktien schütteln alles ab.

Allein in diesem Jahr beträgt die Mehrrendite des S&P 500 gegenüber dem CSI 300, der die dreihundert grössten Aktien auf dem chinesischen Festland umfasst, gewaltige 30%.

Die sich immer weiter öffnende Schere erinnert ein wenig an die Neunzigerjahre: Auch damals rauschten die Börsen in den USA (und in Europa) in die Höhe, derweil Asien und die Emerging Markets nach unten tendierten – bis es zur Gegenbewegung kam.

Auch wenn momentan die Ampeln für US-Valoren auf Grün stehen, wird diese Outperformance nicht ewig anhalten. Die amerikanische Konjunktur zeigt immer deutlichere Überhitzungstendenzen, die Notenbank wird die Leitzinsen weiter erhöhen, und die Aktienbewertungen sind mittlerweile überaus sportlich. Zudem ist vor allem ein Sektor für die eindrücklichen Kursgewinne verantwortlich – Technologie.

Amerika, du hast es besser. Aber wie lange noch?