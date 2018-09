Nicht nur Ökonomen zeigen sich besorgt darüber, dass die USA zu wenig in ihre Infrastruktur investieren – und dadurch langfristig an wirtschaftlichem Potenzial einbüssen. Der Investor Jeff Gundlach meint etwa, dass andere Länder wie China den Vereinigten Staaten bei den Ausgaben für Autobahnen oder Flughäfen deutlich voraus seien.

Gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) hat in den vergangenen Jahren kein Land der Welt so viel in die Infrastruktur investiert wie China: 8,8% der Wirtschaftsleistung flossen von 2008 bis 2013 in Strassen, Häfen, U-Bahnen und Züge. Die USA liegen mit 2,4% dahinter. Noch schlechter stehen Grossbritannien, England und Frankreich da.

Besonders eindrücklich in China ist der Ausbau des Bahnnetzes für Hochgeschwindigkeitszüge. 2008 wurde die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke mit 113 Kilometern Länge für die Olympiade eröffnet. 2014 waren schon über 15’000 Kilometer Bahnstrecke fertiggestellt. Dieses Jahr werden es fast doppelt so viele Kilometer sein.

Dagegen wird in Kalifornien schon lange über einen Hochgeschwindigkeitszug geredet, gebaut wurde aber noch wenig. Die ersten Arbeiten an der 840 Kilometer langen Bahnstrecke von Los Angeles nach San Francisco begannen vor drei Jahren. 2033 soll sie fertig sein.

Gemäss Weltbank hat die Volksrepublik trotz der jüngsten Infrastrukturoffensive immer noch viel Aufholpotenzial. Auf der Rangliste des Weltwirtschaftsforums liegt China bei der Verkehrs- und der Kommunikationsinfrastruktur auf Platz 46, Deutschland auf Platz 10, die USA auf Platz 9 und die Schweiz auf Platz 6.