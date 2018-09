Was die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 14.415 -0.17%) und UBS (UBSG 15.05 0.07%) so treiben, kann uns nicht egal sein. Zwar haben sie ihre Kapitalquote nach der Finanzkrise hochgefahren und ihre Strukturen so angepasst, dass man sie in der Not einfacher auseinanderbrechen kann. Aber Banken sind und bleiben Banken.

Der Aufbau von Kapital nach der Finanzkrise war deshalb umso wichtiger. Und das harte Regime in der Schweiz ergibt sich aus dem Verhältnis der Grossbankbilanzen zur Wirtschaftsleistung.

In keinem anderen Land mit einem bedeutenden Finanzplatz sind die Bilanzsummen der zwei grössten Banken derart überragend wie in der Schweiz. Hierzulande betragen sie das Zweieinhalbfache der jährlichen Wirtschaftsleistung des ganzen Landes. In den USA sind es 25%, auch nicht wenig, aber überschaubar.

Nach einem fast dreissigjährigen Boom im Häusermarkt darf man die Risiken der nächstgrösseren Banken, also ZKB, Raiffeisen und Banque Cantonale Vaudoise (BCVN 719 -0.55%), auch nicht vergessen.

Es bleibt dabei, die Schweiz hat ein hohes Bankenrisiko.