42 – das ist im Roman «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy» von Douglas Adams die Antwort auf die Frage «nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest», die ein Supercomputer nach einer Rechenzeit von Millionen von Jahren ausspuckt.

39 – das ist die Antwort auf die Frage nach der gefährlichsten Woche, um US-Aktien zu halten. Das haben die Analysten von Bianco Research herausgefunden. Ob ein Supercomputer im Spiel war, ist nicht bekannt.

Die Experten haben sich für den US-Leitindex S&P 500 die Renditen pro Kalenderwoche seit 1990 genauer angeschaut und dabei herausgefunden, dass die 39. Woche eines Jahres typischerweise besonders schwach ist.

Während das Barometer im Durchschnitt (wobei die Analysten den Median verwendeten, um den Effekt von einzelnen, besonders negativen Ereignissen zu neutralisieren) in fast jeder Woche moderate Avancen verzeichnet, sticht besagte Woche mit einem überraschenden Verlust von 1,25% hervor.

Auch bei der Wahrscheinlichkeit, eine positive Rendite zu erzielen, fällt Woche 39 massiv ab. In weniger als 30% aller Fälle haben Anleger Kursgewinne gemacht – oder anders ausgedrückt: In über 70% der Fälle haben sie Verluste erlitten.

Handelt es sich dabei bloss um einen statistischen Ausreisser, oder steckt mehr dahinter? Bianco Research vermutet Saisoneffekte in Konjunktur und Inflation als Grund hinter der Börsenschwäche. «Die US-Konjunkturdaten haben sich typischerweise in den Wochen 36 bis 40 eingetrübt – in 70% der Fälle hat der Schwung in der 40. Woche des Jahres nachgelassen», schreiben die Analysten.

Wer sich also gegen das erhöhte Risiko von Rückschlägen absichern will, hat noch Zeit, Put-Optionen zu kaufen. Woche 39 beginnt erst am kommenden Montag.