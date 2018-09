Seit der Finanzkrise ist viel Überraschendes passiert: von geringem Wachstum und tiefer Inflation in den Industrieländern über negative Zinsen und gigantische Wertschriftenkaufprogramme der Zentralbanken bis hin zur Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und zum EU-Austritt Grossbritanniens.

Kaum zu erwarten war vor zehn Jahren ebenso, dass die Vereinigten Staaten zum grössten Ölproduzenten der Welt aufsteigen würden. Wie die obige Grafik der US-Energiebehörde EIA zeigt, wird Amerika dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach Russland und Saudi-Arabien in der Förderung des schwarzen Goldes überholen.

Zu verdanken ist dieser Energieboom der Fracking-Fördermethode, mit der sich Öl aus den Poren von Schiefergestein gewinnen lässt. Die eindrückliche Produktionszunahme in den USA basiert denn auch primär auf den Schieferformationen in der Permian-Region in Westtexas sowie auf dem Bakken-Feld in North Dakota und Montana.

Doch was hat das mit der Finanzkrise zu tun? Wie die erfahrene Wirtschaftsjournalistin Bethany McLean in ihrem neuen Buch «Saudi America» überzeugend darlegt, haben die tiefen Zinsen erst die Grundlage für die Energierevolution gelegt. Das, weil die meisten Fracking-Unternehmen nur dank billigen Krediten überleben konnten und viele bis heute rote Zahlen schreiben.