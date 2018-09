Europas Wirtschaft läuft so gut wie seit langem nicht. Das gilt in besonderem Masse für die Schweiz, wo im Jahresdurchschnitt eine Wachstumsrate von 3% erreicht werden sollte. Dennoch tauchen erste Alarmsignale auf. Zum Beispiel der Einkaufsmanagerindex PMI für die Eurozone, der am Freitag veröffentlicht wurde.

Er unterstreicht, wie stark sich das Exportklima abkühlt. Im Chart ist das Urteil der befragten Unternehmen über die Auslandaufträge wiedergegeben. Es handelt sich um Salden: «besser» minus «schlechter», wobei das Indexniveau von 50 eine Stagnation beschreibt. Auf diesen Wert ist der PMI-Subindex im September gefallen. Zum ersten Mal seit Juni 2013 haben in der Eurozone die Exportaufträge nicht mehr zugenommen. Eine wichtige Konjunkturstütze der vergangenen Jahre bricht weg.

Besonders betroffen ist Europas Exportweltmeister. In Deutschland sind die Aufträge zuletzt noch einmal abgesackt. Die industrielle Produktion wächst deutlich langsamer. Experten weisen darauf hin, dass die weltweite Autonachfrage an Schwung verliert. Die Debatte über die Zukunft von Dieselfahrzeugen in Europa, die vor allem deutsche Autobauer unvorbereitet trifft, dürfte daran mit schuld sein. Die Zahlen spiegeln zudem die Unsicherheit über den weltweiten Handelskrieg und steigende Importzölle sowie den vertraglich immer noch ungeklärten Brexit. Er steht im Frühling 2019 an.