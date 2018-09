Mehr als 9% hat der amerikanische Leitindex S&P 500 (SP500 2919.37 -0.35%) seit Jahresbeginn gewonnen. Eine wichtige Stütze für den Höhenflug sind die rekordhohen Aktienrückkäufe der 500 grössten Unternehmen: Sie dürften 2018 bis zu 1000 Mrd. $ ausgeben, um eigene Titel zu erwerben, schätzen die Analysten von Société Générale.

Auslöser für den Kaufrausch ist die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump, die dieses Jahr in Kraft getreten ist. Sie ermöglicht es den Konzernen, Überschussliquidität, die sie bislang im Ausland gehalten haben, zu einem reduzierten Steuersatz in die Heimat zurückzuführen. Diese Mittel werden teilweise in Buybacks investiert.

Die freundliche Stimmung an Wallstreet könnte sich allerdings bald eintrüben, glauben die Strategen der französischen Grossbank. Sie erwarten, dass die US-Zwischenwahlen für Instabilität sorgen werden: Am 6. November wählen die Amerikaner die Vertreter für das Repräsentantenhauses sowie ein Drittel der Senatoren. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Republikaner dann Sitze verlieren werden.

Nimmt die Unsicherheit zu, dürfte die hohe Verschuldung der Unternehmen wieder in den Fokus rücken, glauben die Analysten. In Kombination mit dem alternden Börsenzyklus sowie der fehlenden Marktbreite schrumpfe das Potenzial für weitere Aktiengewinne.