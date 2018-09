Die Stimmung unter den US-Konsumenten könnte besser nicht sein. Wie die monatliche Umfrage des amerikanischen Wirtschaftsforschungsinstituts The Conference Board zeigt, sind die Verbraucher so zuversichtlich wie seit achtzehn Jahren nicht mehr.

Wie obiger Chart zeigt, hat der Conference Board Consumer Confidence Index einen schönen Sprung von 134,7 auf 138,4 Punkte gemacht und damit die Erwartungen der Marktbeobachter klar übertroffen. Kaum je in den vergangenen fünfzig Jahren notierte er auf einem solch hohen Niveau.

Das Gros der US-Ökonomen und der Börsenkommentatoren – und natürlich auch Präsident Donald Trump – zeigt sich erfreut ob der Nachricht und prognostiziert einen anhaltenden Konjunkturaufschwung. Selbstredend erwarten die Auguren auch weitere Kursgewinne an den Aktienmärkten.

Optimistische Verbraucher kaufen mehr, was die Gewinne der Unternehmen wachsen und die Börsennotierungen steigen lässt – so die Argumentation. Doch was intuitiv überzeugend klingt, ist gefährlich.

Denn das Konsumentenvertrauen ist primär ein Kontraindikator: Immer wenn das Barometer in der Vergangenheit nach oben ausschlug, folgte kurz darauf eine Rezession.

So äussert sich David Rosenberg, Chefökonom des kanadischen Vermögensverwalters Gluskin Sheff, auf Twitter warnend zum Anstieg: «Das ist ein klassisches Zeichen, dass die bislang aufgestaute Nachfrage ihren Höhepunkt erreicht hat.»

Er verweist auf das Jahr 2000, als das Konsumentenvertrauen das immer noch gültige Rekordhoch von 144,7 erklommen hatte: «Sieben Monate später begann die Rezession.» Und der US-Leitindex S&P 500 setzte zum Sinkflug an.