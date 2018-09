Machen die steigenden Zinsen der boomenden US-Wirtschaft bald den Garaus? Immerhin hat die US-Notenbank gestern den Leitzins um 25 Basispunkte auf das Zielband von 2 bis 2,25% nach oben gesetzt. Sie hat in ihrem Statement zur Zinserhöhung die geldpolitische Situation nicht mehr als «accomodative» bezeichnet – die Geldpolitik sei also nicht mehr expansiv.

Doch Sorgen um die US-Konjunktur von der Finanzierungsseite der Unternehmen muss man sich keine machen. Denn auch heute gilt die Maxime, die der Monetarist Milton Friedman seinen Zuhörern 1998 einschärfte:

«Niedrige Zinsen sind ein Zeichen, dass Geld knapp war, wie in Japan; hohe Zinsen, dass Geld billig war.»

(«Low interest rates are generally a sign that money has been tight, as in Japan; high interest rates, that money has been easy.»)

Die Notenbanken reagieren also auf die Verknappung von Liquidität in einer Wirtschaft mit einer lockereren Geldpolitik. Sind dagegen alle Kreditschleusen offen, müssen sie mit höheren Zinsen reagieren.

Dass trotz höherer Zinsen Geld noch relativ «billig» ist, zeigt der National Financial Conditions Index. Er will messen, wie gut verfügbar Geld in der US-Wirtschaft ist – gemessen an den Konditionen von Bankkrediten, Anleihen- und Aktienmärkten sowie dem Geldmarkt. Gemessen an dem Index haben sich die Finanzierungsbedingungen in den vergangenen Monaten stark gelockert. Frische Mittel werden nun so freigiebig vergeben wie zuletzt Ende des letzten Jahres.