Notenbanker haben in den vergangenen zehn Jahren häufig davon gesprochen, dass sie nicht nur mit Leitzinsänderungen und Wertschriftenkäufen die Finanzmärkte beeinflussen. Sondern es genüge, nur die Absicht für den weiteren geldpolitischen Kurs bekannt zu geben, um die Marktzinsen auf das gewünschte Niveau zu bringen. Diese Art der Marktbeeinflussung wird als Forward Guidance bezeichnet. Alle Notenbanken praktizieren sie. Vor allem wenn sie das Ziel verfolgen, die Märkte davon zu überzeugen, dass die Zinsen noch sehr lange tief bleiben werden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie sich die US-Zentralbank in Sachen Forward Guidance schlägt. Betrachtet man den Chart, dann muss die Antwort lauten: schlecht. Die hauseigenen Projektionen für den Leitzins – den Fed-Funds-Satz – weisen für die nächsten zwei Jahre klar nach oben. Ende 2019 sollte er demnach auf 3,1% und Ende 2020 auf 3,4% liegen. Es handelt sich um den Durchschnitt der Prognosen der Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) der Zentralbank.

Die Markterwartungen lassen sich anhand der Terminkurse der Fed-Funds-Futures ermitteln. Sie weichen deutlich von den Vorstellungen der Notenbanker ab. Die Zinserhöhung Ende dieses Jahres nimmt der Markt dem Federal Reserve noch ab. Für das kommende Jahr erwartet er indes weniger Zinserhöhungen. Ende 2019 sollte der Leitzins unter 3% liegen. Und 2020 dürfte die Zentralbank den Satz sogar stabil halten.

Die Sichtweise des Fed wird von den Finanzmärkten nicht geteilt. Forward Guidance funktioniert anscheinend nicht, wenn der Zinspfad steigt. Oder doch? Fed-Chef Powell gab an der Medienkonferenz nach der FOMC-Sitzung letzte Woche selbst Anlass, an den Fed-Projektionen zu zweifeln. Unter anderem verwies er auf Folgendes: «Wissen Sie, das liegt sehr weit in der Zukunft.» Es sei schwierig, verlässliche Aussagen zu treffen, wie die Wirtschaft dann aussehen werde.

Insgeheim, so folgern die Analysten der Bank BNP Paribas, die den Chart zusammengestellt haben, glaube auch die US-Zentralbank nicht wirklich daran, dass die Löhne in den USA kräftig steigen und die Inflation stark anheizen werden.