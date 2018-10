Wenn die Europäische Zentralbank nächste Woche tagt, wird sie den bisher vorgezeichneten Pfad für die Geldpolitik bekräftigen: Ende des Jahres werden die Nettozukäufe von Staatsanleihen eingestellt, und ab dem dritten Quartal 2019 wird sie die Leitzinsen erhöhen. Dennoch fragen sich viele Beobachter, ob die EZB bei der Zinswende nicht doch noch länger zuwartet. Denn Inflationsgefahr bestehe keine.

Der aufgeführte Chart zeigt indes, dass sich im Euroraum durchaus ein Inflationsdruck aufbaut. Umfragen in der Industrie und im Dienstleistungssektor legen offen, wie kräftig der Arbeitskräftemangel zugenommen hat. Es wird mehr Personal gesucht und eingestellt. Zudem ist es deutlich schwieriger geworden, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden.

In einem solchen Umfeld müssen Arbeitgeber früher oder später höhere Löhne zahlen. In der Vergangenheit war dies mehrfach zu beobachten. Der Lohnkostenindex stieg jedes Mal rund ein Jahr nachdem eine Personalknappheit am Arbeitsmarkt sichtbar wurde. Verschiebt man die jetzige Situation am Arbeitsmarkt also um zwölf Monate in die Zukunft, ist mit einem deutlich kräftigeren Lohnwachstum und steigenden Lohnkosten zu rechnen.

Dieser Ausblick spreche zwar nicht dafür, dass die EZB die Leitzinsen kräftig erhöhe, argumentieren die «ECB Watchers» der Bank Nordea (NDA SE 62.91 0.35%). Aber er mache es unwahrscheinlich , dass sie ihre ab 2019 geplanten Zinserhöhungen hinausschiebe.