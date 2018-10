Die Nervosität an den europäischen Finanzmärkten steigt. Am Freitag verlangen Anleger für zehnjährige italienische Staatspapiere eine Rendite von 3,77%, das entspricht einem Risikoaufschlag (Spread) von knapp 3,4 Prozentpunkten (Pp) gegenüber den deutschen Pendants – höher war die Kreditprämie zuletzt im März 2013.

Auslöser für den Anstieg ist eine weitere Eskalation im Streit über Italiens Haushaltsplan: Die EU-Kommission hat die geplante Ausweitung des Staatsdefizits scharf kritisiert. Bis Montag hat die Regierung in Rom nun Zeit, dazu Stellung zu nehmen.

Inzwischen hat sich auch Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), zum umstrittenen Haushaltsentwurf geäussert, melden verschiedene Medien. «Es gibt keine Hinweise darauf, dass es sich auszahlt, die Budgetregeln zu verletzen. Doch der Preis, den alle Beteiligten zahlen müssen, ist hoch», sagte Draghi gemäss «Financial Times» gegenüber EU-Vertretern.

Die Unsicherheit breitet sich derweil auf weitere Staaten in der Europeripherie aus. In Spanien sind die Spreads gegenüber Bundesanleihen auf 1,4 Pp geklettert, das ist der höchste Wert im laufenden Jahr. Auch für portugiesische Staatsanleihen fordern Investoren eine höhere Prämie. Die Spreads sind auf 1,7 Pp gestiegen, nachdem sie zu Wochenbeginn noch unter 1,5 Pp lagen.

In den Fokus rückt damit das Treffen der EZB am kommenden Donnerstag: Anleger werden darauf achten, ob sich Draghi an der Pressekonferenz zum Zinsentscheid auch zu den Turbulenzen in Italien äussern wird.