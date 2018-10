Auch bei den Zinsen gilt: Dem Konsens sollte man nicht zu viel Beachtung schenken. Auch im Zeitalter der steten Kommunikation der geldpolitischen Absichten der Notenbanken (Forward Guidance) schafft es der Markt nicht, die Geldpolitik auch nur annähernd richtig vorauszusagen.

Der Markt, das ist die Masse, die geballte Intelligenz von Investoren aller Art. Seine Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der US-Leitzinsen spiegeln sich in den Preisen für sogenannte Fed Funds Futures am Terminmarkt für Zinsprodukte.

Die obige Grafik zeigt, dass der Markt die Entwicklung der US-Geldpolitik in den vergangenen zehn Jahren komplett falsch eingeschätzt hat. Torsten Slok, der Chefökonom der Deutschen Bank an Wallstreet, von dem die Grafik stammt, sieht gar eine systematische Fehleinschätzung.

In den Jahren 2009 bis 2015 signalisierten die Fed Funds Futures, dass der Zinsanstieg gleich kommen würde. Während der Leitzins (rot) praktisch auf null blieb, zeigten die Fed-Fund-Prognosen (schwarze, gestrichelte Linie) stets nach oben. Die Konjunktur und die Bereitschaft zur Straffung der Zinspolitik wurden überschätzt.

Doch seit der erste Zinsschritt endlich gewagt wurde, ist genau das Gegenteil der Fall. Während die US-Notenbank (Fed) munter die Leitzinsen weiter erhöht, traut der Markt ihr kaum mehr weitere Schritte zu. Die Prognosen verlaufen viel flacher als die effektiven Leitzinsen.

Was heisst das nun für die aktuelle Situation? Für Slok ist klar: Wir befinden uns nach wie vor in einer Phase, in der der restriktive Kurs des Fed tendenziell unterschätzt wird. Vier weitere Zinsschritte würden nächstes Jahr folgen.

Sollte er recht haben, lägen die US-Leitzinsen Ende 2019 leicht über 3%.