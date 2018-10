Die Nerven der Anleger werden derzeit strapaziert. Die Gangart an den Börsen ist merklich ruppiger geworden.

Zwar hat sich die Datenlage in den vergangenen Wochen nicht wesentlich verändert. Steigende Zinsen in den USA, der Handelsdisput zwischen den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt sowie die schwierige politische Situation in Italien sind schon lange bekannt.

Aber die Marktteilnehmer sind sich mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, ob die Weltwirtschaft all diesen Widerständen wird problemlos trotzen können. Verhaltene Prognosen mehrerer Unternehmen in der soeben angelaufenen Berichtssaison nähren die Sorge, dass die Gewinndynamik merklich nachlassen wird.

Prompt haben Anleger ihre Risiken reduziert. Viele Indizes notieren seit Jahresbeginn im Minus, unter den wichtigen Börsenplätzen kann sich bislang einzig die USA halten.

Der Swiss Market Index notiert rund 8,5% unter seinem 52-Wochenhöchst, beim US-Leitbarometer S&P 500 (SP500 2655.87 -3.09%) beträgt der Abschlag gegen 6,5%.

Diverse Titel haben zuletzt allerdings wesentlich schlechter abgeschnitten als die breiten Indizes. Wie obiger Chart zeigt, befindet sich bereits jede dritte S&P-500-Aktie im Bärenmarkt, wenn man die gängige Definition eines Rückschlags von 20% verwendet. Ebenfalls ein Drittel notiert zwischen 10 und 20% unter dem jeweiligen Höchst der vergangenen 52 Wochen.

Noch schlechter sieht es in den Schwellenländern, in der Schweiz, in Japan und in der Eurozone aus: Dort steckt inzwischen rund jeder zweite Titel im Bärenmarkt.