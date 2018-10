An den Börsen nimmt die Anspannung zu. In den Vereinigten Staaten hat der Leitindex S&P 500 am Mittwoch erneut bedeutende Verluste erlitten und ist gemessen am Stand von Anfang Jahr sogar ins Minus gefallen.

Lockerer ist die Stimmung bislang noch an den Kreditmärkten. Das zeigt der Deal, den Netflix diese Woche abgeschlossen hat. Wenige Tage nach einem Quartalsabschluss, der besser als erwartet ausfiel, hat der Online-Videoservice weitere Milliarden an Schulden über Ramschanleihen aufgenommen.

Im Detail hat der Konzern aus dem Silicon Valley Schuldenpapiere im Umfang von 1,1 Mrd. € mit 4,625% Rendite und einer Laufzeit bis 2029 begeben. Hinzu kommt eine Tranche von 800 Mio. $ zu 6,375% Zins, die ebenfalls 2029 zur Rückzahlung fällig wird.

Die Schulden, im Englischen Debt genannt, steigen damit erstmals auf über 10 Mrd. $. In krassem Missverhältnis steht dazu der Cashflow aus dem operativen Geschäft, wie die obige Grafik des Datendiensts Bloomberg zeigt. Wegen der rasch wachsenden Fremdfinanzierung wird Netflix an Wallstreet inzwischen auch spöttisch «Debtflix» genannt.

Das Geld will Konzernchef Reed Hastings vorab in Inhalte investieren. Allein in diesem Jahr sollen es rund 3 Mrd. $ sein. Bislang nehmen Investoren das gelassen, wächst die Kundenbasis von Netflix doch in hohem Tempo. Mit der steigenden Schuldenlast steigt aber auch das Risiko einer bösen Überraschung, wenn die Zahl der Abonnenten einmal nicht mehr so schnell zunimmt.