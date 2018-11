US-Unternehmen kaufen eigene Aktien zurück, was das Zeug hält. So haben die im US-Leitindex S&P 500 (SP500 2711.74 1.09%) enthaltenen Gesellschaften im ersten und im zweiten Quartal 2018 je rund 195 Mrd. $ für eigene Titel ausgegeben – das ist ein neuer Rekord. Die US-Steuerreform macht sich also bemerkbar, wie Torsten Slok von der Deutschen Bank bemerkt.

Damit wurde die bisherige Bestmarke von 2007 klar übertroffen. Gemäss Gavekal Research entsprechen die Rückkäufe mittlerweile rund 3% der gesamten Marktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes – und mehr als doppelt so viel wie in jedem anderen Markt. Die Analysten fragen sich, ob diese Transaktionen der Hauptgrund für die lange Outperformance der USA seien.

Was beunruhigt, ist die Beobachtung, dass die Buybacks zu einem grossen Teil über Schulden finanziert wurden. Das birgt im derzeitigen Umfeld steigender Zinsen Gefahren. Denn höhere Zinskosten schmälern die freien Mittel der Unternehmen, mit denen sie weiterhin eigene Aktien kaufen können. Damit aber könnte ein bislang stützender Pfeiler der Börse wegfallen.

Historisch lässt sich zudem ein Muster erkennen, das ebenfalls wenig Gutes verheisst: Unternehmen kaufen immer dann besonders viele eigene Titel zurück, wenn die Bewertungen und die Aktienkurse den Höhepunkt erreicht haben. Hoffen wir, dass es diesmal anders ist.