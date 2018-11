Borussia Dortmund (BVB 10.1 2.9%) hat einen Lauf. Unter der Führung des Schweizer Erfolgstrainers Lucien Favre blieb das Team vergangenes Wochenende im fünfzehnten Pflichtspiel der Saison ungeschlagen – auch wenn das knappe 1:0 gegen Wolfsburg wahrlich keinen Schönheitspreis verdiente.

Nicht nur führen die Ruhrpott-Kicker dank dem jüngsten Sieg mit vier Punkten Abstand auf Mönchengladbach und Bayern München die Bundesligatabelle an. Auch in der Champions League läuft nach überzeugenden Erfolgen über Atlético Madrid und den AS Monaco alles nach Plan. Bereits heute Dienstag könnten sich die Schwarz-Gelben im Rückspiel gegen Atlético das Ticket für die K.o.-Phase sichern.

Die sportlichen Erfolge spiegeln sich auch am Aktienmarkt: Seit dem Zwischentief im April hat sich der Kurs der Borussia-Anteilsscheine praktisch verdoppelt und heute im frühen Handel – nach dem gestrigen Schlusskurs von 9.815 € – die Schwelle von 10 € durchbrochen.

Wer seit dem Börsengang im Oktober 2000 die Titel hält, hat damit allerdings kein gutes Geschäft gemacht. Erst jetzt – über achtzehn Jahre danach – hat die Notierung nach einem temporären Absturz von mehr als 90% den splitbereinigten Emissionspreis von 10.13 € erreicht. Wahre BVB-Fans dürfte die finanzielle Durststrecke angesichts des sportlichen Höhenflugs jedoch kaum stören.