Nicht alle Eier in den gleichen Korb legen. So lautet eine der wichtigsten Anlagemaximen. Deshalb gehören neben Aktien auch Anleihen, Cash und weitere Vermögensklassen wie Immobilien und Rohstoffe in jedes gut diversifizierte Portfolio.

Damit lassen sich die Risiken reduzieren. Denn in der Regel verläuft die Wertentwicklung der verschiedenen Anlageklassen nicht im Gleichschritt. Brechen zum Beispiel die Aktienkurse ein, steigen typischerweise die Anleihenkurse (was gleichbedeutend mit fallenden Zinsen ist) – und umgekehrt. Dadurch lassen sich die potenziellen Verluste vermindern.

Dumm nur, wenn sich die Beziehung zwischen den Anlageklassen verändert.

Genau dies lässt sich derzeit beobachten. Meistens ist die Korrelation – ein Mass für die Gleichläufigkeit – zwischen den US-Zinsen und den Aktienkursveränderungen positiv. Nun aber ist sie, wie der obige Chart zeigt, so negativ wie selten in den letzten zehn Jahren.

Mit anderen Worten: Anleger mussten sowohl auf Aktien- als auch auf Bondpositionen Verluste einstecken.

Diese Konstellation, dass sowohl Aktien als auch Anleihen an Wert einbüssen, könnte den Investoren für die kommenden Jahre blühen, meinte Peter Frech, Manager des Quantex Strategic Precious Metal Fund, kürzlich gegenüber «Finanz und Wirtschaft». Denn Aktien seien teuer, und die Staatsanleihen befänden sich in einer Blase.

Es bleibt zu hoffen, dass die anderen Portfoliobausteine nicht ebenfalls an Wert verlieren.