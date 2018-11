Finde Arbeit, dann lebst du besser. Diese Lebenswahrheit hat in Grossbritannien in den vergangenen acht Jahren einige Schrammen erhalten. Zwar ist das Einkommen von erwerbstätigen Familien höher als das der Nichterwerbstätigen. Aber seit zehn Jahren entwickelt sich die Einkommenssituation der arbeitenden Bevölkerung am schlechtesten.

Zieht man vom verfügbaren Einkommen (also nach Steuern und Abgaben) die Inflation ab, einschliesslich der Kostensteigerung für Wohnausgaben, Miete oder die Bedienung der Immobilienkredite, dann bietet sich ein nüchternes Bild des Alltags in Grossbritannien. Die meisten Einkommen stagnieren. Die Mittelschicht verliert sogar Geld: Die unteren und die mittleren Einkommensgruppen verfügen heute real über weniger Einkommen als Anfang des Jahrtausends.

Höheren Einkommensgruppen sowie nicht erwerbstätigen Privathaushalten stehen rund 10% mehr zur Verfügung als vor fünfzehn Jahren. Wirklich besser geht es in Grossbritannien nur Pensionären. Ihr verfügbares Realeinkommen hat im selben Zeitraum um 27% zugenommen.