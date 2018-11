Vor ein paar Jahren gingen Bilder aus «Geisterstädten» in China um die Welt. Riesige Neubauprojekte für Zehntausende Menschen, in denen nur wenige Personen lebten. Einige davon haben sich zwar zu lebendigen Wohngebieten entwickelt. Trotzdem gibt es eine hohe Leerstandsquote in China: Über ein Fünftel aller Wohnungen steht leer.

50 Mio. Wohnungen stehen leer, zeigt eine neue Studie. Gan Li, Professor in Chengdu und Autor der Studie, erklärte gegenüber Bloomberg: «Es gibt kein anderes Land mit solch einer hohen Leerstandsquote.» Sollten die Immobilienpreise unter Druck geraten, könnte eine Flut von Wohnungen auf den Markt geworfen werden.

Immobilien sind für die meisten Chinesen die wichtigste Anlageklasse. Die Zinsen auf festverzinsliche Anlagen werden tief gehalten, die Börse gilt vielen als zu volatil und undurchsichtig. Kapitalkontrollen sorgen dafür, dass Geld nur schwer im Ausland investiert werden kann.

Beim Immobilienkauf steht die Erwartung von Preissteigerungen im Vordergrund – viele Hausbesitzer scheuen sich davor, ihre Wohnungen zu vermieten. In der Vergangenheit sind die Häuserpreise fast jedes Jahr deutlich gestiegen. Viele Chinesen erwarten, dass es so weitergeht.

Zwar hat Peking versucht, die Spekulationen im Häusermarkt zu unterbinden. Doch einen Einbruch der Immobilienpreise will man um jeden Preis verhindern – zu gross ist die Angst vor sozialen Unruhen. Damit jedoch wird der Bau von leerstehendem Wohnraum weiter angeheizt, was ökonomisch gesehen alles andere als effizient ist.