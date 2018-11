So schnell kann es gehen: Eben noch markierte der Rohölpreis ein Mehrjahreshoch – und nun notiert er nahe am 52-Wochen-Tiefst. Vom zyklischen Hoch von 86.40 $ am 4. Oktober hat der Preis für ein Fass der Sorte Brent ziemlich genau 25% eingebüsst. Damit befindet er sich klar in einem Bärenmarkt.

Allein gestern gaben die Notierungen mehr als 6% nach. Das war der kräftigste Tagesverlust seit Januar 2016, als Sorgen um die chinesische Konjunktur die Anleger aufschreckten. Derzeit notiert der europäische Erdölpreis noch bei rund 64 $.

Die Sorgen um ein Überangebot bei einer gleichzeitig nachlassenden Nachfrage haben zum Kursrutsch beigetragen. So warnte die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in ihrem jüngsten Monatsbericht, die Nachfrage nach ihrem Erdöl falle stärker als erwartet. Für das kommende Jahr prognostiziert die Opec eine mittlere tägliche Nachfrage von 31,5 Mio. Fass oder 0,5 Mio. Fass weniger als noch im September. Dazu passen die Äusserungen Saudi-Arabiens, es erwäge eine Drosselung der Förderung, um die Preise zu stabilisieren.

Da die USA trotz der am 5. November wieder eingesetzten Sanktionen gegen den Iran diversen Abnehmerländern Ausnahmeregelungen zugestanden haben, damit sie in den kommenden sechs Monaten weiterhin iranisches Öl beziehen können, hat sich die Gefahr einer abrupten Ölverknappung entschärft – und die Preiserosion befeuert.

Die Experten der HSH Nordbank machen für die beschleunigte Abwärtsbewegung systematische Handels- und Absicherungsstrategien mitverantwortlich. Insgesamt glauben sie aber, die Ausschläge seien übertrieben. Denn die Datenlage sei weniger schlecht, als der Markt einpreise, während sich die globalen Öllagerbestände unter ihrem langjährigen Durchschnitt befänden.

Waren die Ölhändler im Oktober zu euphorisch, sind sie jetzt womöglich zu pessimistisch geworden.