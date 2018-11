China entwickelt sich rasant. In dem gesteuerten kommunistischen Land ist es schon länger der Plan der Oberen, die Volkswirtschaft von einem exportgetriebenen Modell zu einer Konsumgesellschaft zu entwickeln.

Wie rasch dieser Wandel in den letzten zehn Jahren vorwärtsgegangen ist, zeigt der heutige Chart des Tages. Seit 2007 hat der Anteil des Dienstleistungssektors an der Gesamtwirtschaft 9 Prozentpunkte zugenommen (vgl. türkisgrüne Linie und Dreiecke, rechte Skala).

Der Grund dafür ist eine wachsende Mittelschicht, die genügend verdient, um Geld für Freizeitaktivitäten, Reisen oder andere Dienste auszugeben.

Im Vergleich zu elf anderen asiatischen Volkswirtschaften geht die Wandlung in China gemäss einem Bericht des Credit Suisse (CSGN 12.415 -1.62%) Research Institute am schnellsten voran. In den schon weiter entwickelten Ländern Korea und Taiwan hat die Bedeutung des Dienstleistungssektors in den letzten zehn Jahren gar abgenommen.

In China trägt der Servicesektor unterdessen 52% zum Bruttoinlandprodukt (BIP) bei und kann sich noch entwickeln. Denn im asiatischen Mittel beträgt der Anteil 55%. In den OECD-Ländern machen die Dienstleistungen 70% der gesamten Wertschöpfung aus.