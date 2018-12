Kein Ereignis wird diese Woche mit so grosser Spannung erwartet wie die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus morgen Dienstag. Da rücken selbst die Notenbankentscheide in der Schweiz und im Euroland am Donnerstag in den Hintergrund.

Dabei scheint der Ausgang des Parlamentvotums bereits festzustehen. Ein Blick auf die Mehrheitsverhältnisse, die im Chart aufgeführt sind, legt nahe, dass Premierministerin Theresa May scheitern wird. Sie wird ihren mit der EU verhandelten Austrittsvertrag nicht verabschieden können.

Nur 175 konservative Parlamentarier unterstützen die Regierungschefin offen (im Chart: grüner Balken). Fünf Mandatsträger, die nicht der Regierung angehören, wollen ebenfalls für den Vertrag stimmen. Aber das reicht nicht: Um zu gewinnen, sind 320 Stimmen erforderlich.

Die Opposition kommt zusammen mit unabhängigen Abgeordneten auf 304 Nein-Stimmen. Ihr fehlen also nur 16 Stimmen, um Theresa May zu schlagen. Die könnten von den 103 Mitgliedern der regierenden Koalition stammen, die sich vorab kritisch über das Abkommen geäussert haben oder es rundweg ablehnen.

Mays Abstimmungskampf ist also aussichtslos. Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt: Gelänge es ihr, sämtliche Unentschlossenen (52 Abgeordnete) sowie fast alle kritischen Anhänger der regierenden Tories in letzter Sekunde ins Boot zu holen, würde sie am Ende doch noch siegen.