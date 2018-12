Investoren sehen sich im kommenden Jahr mit diversen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert. Zu den grössten zählt das Federal Reserve. Zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk hat die US-Notenbank die Geldpolitik in den vergangenen Jahren jedes Quartal leicht gestrafft. Das ging lange gut. Doch jetzt werden die Finanzmärkte zusehends nervös.

Wie die obige Grafik des Anlageberaters Bianco Research zeigt, erwarten Investoren mit Blick auf die sich global eintrübende Konjunkturlage noch rund zwei weitere Zinsschritte bis Ende 2019 (blaue Linie). Im Gegensatz dazu stellt das Fed 3,5 Straffungen in Aussicht, wenn man öffentliche Äusserungen der Währungshüter auswertet (orange Linie).

Die Zinserwartungen an den Finanzmärkten weichen damit deutlich von denen der US-Notenbank ab. Diese Diskrepanz könnte in den kommenden Monaten für viel Spekulation und wachsende Verunsicherung sorgen. Umso genauer sollten Investoren hinhören, was Fed-Chef Jerome Powell nächste Woche an der Zinssitzung zum geldpolitischen Ausblick sagt.