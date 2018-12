«Lo spread» hat es in die Alltagssprache in Italien geschafft – so oft wurde in den Medien über den Zinsaufschlag italienischer zu deutschen Staatsanleihen während der Eurokrise berichtet. Mit der neuen populistischen Regierung in Rom schaffte es der Renditeaufschlag wieder in die Schlagzeilen: Der Bondmarkt fürchtet sich vor einer zu freigiebigen Haushaltspolitik.

Der Konflikt mit der Europäischen Union über den Haushaltsentwurf scheint entkräftet: Rom will die Defizitgrenze von 2% nun doch knapp einhalten. Doch der Vergleich der Anleihenzinsen zwischen Deutschland und Italien zeigt, dass damit nicht alle Sorgen vom Tisch sind.

Die Rendite zehnjähriger Italienbonds notiert momentan knapp unter 3%. Die Finanzierungskosten sind zehnmal höher als die von Deutschland. Die Anleihenrenditen sind auch deutlich über dem Niveau von vor dem Amtsantritt der neuen Regierung: Im April lag der Marktzins für die italienischen Bonds noch bei 1,8%.

Auch Frankreichs Staatsausgaben sind nach den Zugeständnissen von Emmanuel Macron an die «Gelbwesten»-Bewegung im Fokus der Finanzmärkte. Für nächstes Jahr wird nun ein Haushaltsdefizit von 3,4% erwartet. Die französischen Renditen haben sich aber nicht merklich erhöht. Die Bedenken um die Kreditwürdigkeit Italiens sind gemäss Anleihenrendite weiterhin viel grösser, auch wenn der Zinsaufschlag jüngst gesunken ist.