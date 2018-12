Am Dienstag und Mittwoch berät die US-Zentralbank über die weitere Geldpolitik. Dass der Fed-Offenmarktausschuss die Leitzinsen jetzt noch einmal erhöht, ist sehr wahrscheinlich. Aber wie geht es 2019 weiter?

Die Zentralbank selbst geht offiziell von vier Zinserhöhungen aus. Die Finanzmärkte erwarten nicht mehr als zwei. Beide Seiten können ihre Position plausibel begründen. Die Wirtschaft wächst nach wie vor kräftig, dürfte 2019 aber an Tempo verlieren. Die Inflation (PCE-Kernrate) liegt knapp unter 2%, dem Fed-Ziel, ihr Anstieg hat sich jedoch zuletzt verlangsamt.

Aber nicht nur über die Leitzinsen strafft die Zentralbank die geldpolitischen Zügel. Auch mit dem Abbau des Anleihendepots in ihrer Bilanz schöpft sie seit Ende 2017 Liquidität ab. Der Chart zeigt, dass die finanziellen Bedingungen in den USA (blaue Linie) tatsächlich erst straffer wurden, als die Fed-Bilanz Anfang dieses Jahres zu schrumpfen begann. Zuvor hatten die Leitzinserhöhungen (hellblaue Balken) allein nichts bewirkt.

Der Chart zeigt auch, wie sich Stellungnahmen von Fed-Chef Jerome Powell auf die Finanzmarktbedingungen auswirken. Seine Aussage im Oktober, die Leitzinsen würden deutlich über das neutrale Niveau steigen, löste einen Kurseinbruch in Aktien aus, während die kurzfristigen Marktzinsen anzogen.

Ende November äusserte sich Powell weniger «hawkish», worauf sich die Lage an den Zinsmärkten entspannte, allerdings nicht an den Börsen, wo die Aktienkurse weiter an Wert verloren haben. Zurückhaltung dürfte deshalb auch am Mittwoch das Gebot der Stunde sein. Man darf gespannt sein.