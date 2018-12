Das Jahr 2018 hat den hiesigen Börsianern wahrlich wenig Freude bereitet – daran dürfte sich in den letzten Handelstagen des Jahres kaum noch etwas ändern. Mit einem Minus von 8,3% musste der Swiss Market Index einen herben Rückschlag einstecken.

Ein Blick zurück zeigt allerdings, dass der Verlust nicht besonders dramatisch ist. Wie der obige Chart illustriert, mussten Anleger in den Jahren 1990, 1994, 2001, 2002 und 2008 deutlich stärker leiden. In vier dieser Jahre sackte der SMI (SMI 8528.27 -0.86%) über 20% ab, 2008 büsste der Schweizer Leitindex gar ein Drittel seines Werts ein.

Was aber noch schwerer wiegt: In drei der vergangenen vier Jahre hat der SMI Kursverluste verbucht – aktuell notiert das Barometer wieder auf dem Stand vom Herbst 2014. Immerhin konnten sich die Investoren in dieser Zeit an den Dividenden erfreuen.