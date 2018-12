Da bereitet man den Börsengang vor. Erstellt aussagekräftige Abschlüsse, stellt den Reporting-Zeitraum um. Dann holt man sich Banken und Anwälte und geht an die Öffentlichkeit. Und dann floppt das Initial Public Offering (IPO).

Die verkaufswilligen Aktionäre und das Management der Unternehmen haben viel Zeit investiert, am Ende für nichts. Aber so ist das nun mal, wenn das Wetter umschlägt. Auf die Börse übertragen also die Nervosität unter Anlegern zunimmt. Das ist allerdings nicht der einzige Grund: Im Fall der schweizerischen Gategroup etwa, des Airline-Caterers, mochten die Anleger die Bedingungen einfach nicht akzeptieren.

Eine Auswertung von Börsengängen in Europa zeigt, wie sehr die Anzahl Absagen 2018 zugenommen hat. Insgesamt fast ein Drittel der geplanten Erstkotierungen ist zurückgezogen worden («pulled»). Im Vorjahr wurden bei gleicher Anzahl nur rund 13% der Börsengänge abgesagt. Dass die Schwankungsbreite an den Märkten dabei eine grosse Rolle spielt, zeigt der über die Grafik gelegte Volatilitätsindex (Vix, linke Skala).

Die Börsengänge 2018 haben aber nicht nur bei den Verkäufern für enttäuschte Gesichter gesorgt. Auch die Investoren haben gegenüber den Emissionspreisen zum Teil deutliche Verluste erlitten.