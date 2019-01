Die finanziellen Rahmenbedingungen, mit denen sich die Unternehmen konfrontiert sehen, haben sich rund um den Globus deutlich verschlechtert. Das illustrieren die von Bloomberg erhobenen Financial Conditions Indices.

Die Barometer führen dazu verschiedene Indikatoren aus den Geld-, den Anleihen- und den Aktienmärkten zusammen. Ein niedriger Indexstand deutet an, dass sich der Stress verschärft hat und es Gesellschaften tendenziell schwerer fällt, sich zu finanzieren – entweder wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit von Fremdkapital und/oder wegen wachsender Fremdkapitalkosten.

Um ein globales Bild zu erhalten, haben die Analysten von TS Lombard vier regionale Indizes (USA, Eurozone, Grossbritannien und Asien ohne Japan) zu einem Gesamtindex aggregiert. Notierte er 2017 noch komfortabel im positiven Bereich, ist er inzwischen auf den niedrigsten Stand seit der Eurokrise 2011/12 gefallen.

Der Rückgang setzte vergangenes Jahr zuerst zwar in den aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens ein. Doch es war vor allem die Schwäche in der Eurozone, die das Gesamtbarometer in den letzten Wochen und Monaten nach unten gedrückt hat. Der aktuelle Wert von rund –1 bedeutet, dass sich die Indikatoren eine Standardabweichung unter dem Durchschnittsniveau von 1994 bis 2008 bewegen.

Wahrlich keine guten Voraussetzungen, wenn die Notenbanken mit ihrer monetären Straffung fortfahren und die Zinsen weiter steigen.