Mit historischen 432 zu 202 Stimmen hat das britische Parlament den Austrittsvertrag mit der Europäischen Union versenkt. Premierministerin Theresa May hat angekündigt, die Regierung werde sich heute einer Misstrauensabstimmung stellen.

Auf den ersten Blick ist das kein gutes Umfeld für Aktien. Denn Unsicherheit ist ja bekanntlich Gift für die Märkte. Allerdings ergeben sich erst in solchen Situationen attraktive Kaufgelegenheiten – dann nämlich, wenn alle Anleger pessimistisch geworden sind.

Und bei Aktien aus dem Vereinigten Königreich könnte dieser Punkt erreicht sein. Das jedenfalls legen die Bewertungen nahe.

Gemäss Graham Secker von Morgan Stanley (MS 44.49 3.75%) ist der MSCI UK Index, der die wichtigsten Aktien aus dem Vereinigten Königreich abbildet, so günstig wie lange nicht mehr. Zum Industrieländerindex von MSCI beträgt der Bewertungsabschlag rund 30% – so viel wie letztmals in den Neunzigerjahren. Zum MSCI Europa beträgt der Diskont immerhin noch 12%, was dem niedrigsten Wert seit 2000 entspricht.

Wer also glaubt, dass die Märkte die Hiobsbotschaften von der Insel bereits spiegeln – und die von der Abstimmung wenig beeindruckten europäischen Börsen heute Morgen deuten darauf hin –, kann seine UK-Aktienposition erhöhen.