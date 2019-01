Der Markt ist offen, und fast niemand hat es gemerkt. Seit September können sich Ausländer ohne weitere Hürden in chinesischen Anleihen engagieren.

Momentan sind erst 2% des heimischen Yuanbondmarktes in den Händen von Ausländern. Kaum ein Markt war so lange abgeschottet. In den meisten anderen Emerging Markets spielt ausländisches Geld bereits eine viel grössere Rolle, wie der Chart des Tages zeigt.

Angesichts des anhaltenden Wachstums des Bondmarktes in China, mit einem Volumen von 12’300 Mrd. $ ist er bereits der drittgrösste der Welt, wird sich der Prozentsatz in ausländischem Besitz kaum sehr schnell ändern.

Aber immerhin: Mit dem Einbezug chinesischer Anleihen im Bloomberg Barclays (BARC 160.44 -0.27%) Global Aggregate Index ab April wird die ausländische Nachfrage steigen. Andere Bondindizes, etwa der von JPMorgan, könnten bald mit der Aufnahme von Chinaanleihen folgen.

Somit ist es höchst wahrscheinlich, dass auch Sie bald China-Bonds im Portfolio haben, zumindest indirekt über die Gelder in Ihrer Pensionskasse.