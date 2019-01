Davon können Schweizer Sparer nur träumen: In den USA bieten Banken auf das Konto bis zu 2,35% Zins. Das ist mehr, als die jährliche Teuerung von derzeit 2,2% wegfrisst. Cash bietet den Amerikanern einen realen Ertrag ohne Risiko.

Das ist vor allem in turbulenten Zeiten attraktiv. Wie die obige Grafik zeigt, haben US-Anleger in den vergangenen Monaten ihr Portfolio zugunsten von Bargeld umgeschichtet. Gemäss den Umfragen der Vereinigung der US-Privatanleger (American Association of Individual Investors, AAII) ist die durchschnittliche Cash-Quote seit Anfang 2018 von 13 auf 22% gestiegen.

Für hiesige Anleger bleibt der attraktive Geldmarktzins eine Illusion: Am Frankenmarkt ist der Zins null oder negativ. Natürlich können Schweizer Anleger auch in US-Geldmarktfonds investieren. Doch das Dollarwährungsrisiko steht in keinem Verhältnis zum Zinsvorteil. Und bei der Absicherung des Wechselkursrisikos sind die Kosten in einem effizienten Markt per Definition genauso hoch wie der Zinsunterschied.

Relevant ist die Beobachtung der hohen Dollarzinsen für Schweizer Anleger aber dennoch: Die attraktive Verzinsung hält die Amerikaner tendenziell vom Wiedereinstieg in die volatile Börse ab. Damit fehlt dem US-Aktienmarkt eine wichtige Investorenbasis. Und weil dieser den Börsen weltweit den Takt vorgibt, sind das keine guten News für Aktien.