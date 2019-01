Bisher lief alles nach Plan. Nach einer langen Vorbereitung hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Wertschriftenkaufprogramm beendet. Sie kauft seit diesem Monat netto keine zusätzlichen Anleihen mehr auf, sondern ersetzt nur noch auslaufende Titel, die sie in ihrem Portefeuille von 2,6 Bio. € hält. Das ist der erste Schritt hin zu einer Zinswende in der Eurozone.

Der nächste ist für die zweite Jahreshälfte geplant: Sie will dann die drei von ihr gesteuerten Leitzinsen erstmals nach acht Jahren erhöhen. Am Donnerstag tagt der Zentralbankrat und muss sich dazu äussern. Er wird Mühe haben, glaubhaft an diesem Aktionsplan festzuhalten. Denn das wirtschaftliche Umfeld hat sich verändert. Der Aufschwung ist ins Stottern geraten und die Inflation hat gedreht. Im Dezember sank sie im Euroraum von 1,9 auf 1,6%. Der Chart zeigt, dass alle grossen Eurostaaten davon betroffen sind. In Spanien und Italien beträgt die Teuerung nur noch 1,2%.

Muss die EZB also ihre Zinserhöhungspläne ad acta legen? Sie wird zunehmend Mühe bekunden, glaubhaft das Gegenteil zu vertreten. Ihr einziges Argument: Ein beachtlicher Teil des momentan sichtbaren Inflationsschwunds lässt sich auf den sinkenden Ölpreis zurückführen. Es sollte sich also um ein vorübergehendes Phänomen handeln. Die EZB wird das am Donnerstag betonen.