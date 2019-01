Reggae, Rastas, Rum und stets ein süsslicher Duft von Marihuana in der Luft – wer kennt sie nicht, die Klischees rund um Jamaika.

In einer Hinsicht erlebt der karibische Inselstaat zurzeit aber tatsächlich ein High: Von den weltweit 94 Aktienmärkten, die vom Datendienstleister Bloomberg abgedeckt werden, verzeichnete die jamaikanische Börse letztes Jahr – sowohl in Lokalwährung als auch in US-Dollar berechnet – mit einem Plus von rund 30% die stärkste Avance. Allein gegenüber dem Jahresbeginn 2015 hat sich der Jamaica Stock Exchange Market Index beinahe verfünffacht.

Die Rally lässt sich durchaus mit einer vorteilhaften Entwicklung der Rahmenbedingungen erklären. Bloomberg verweist unter anderem auf steigende ausländische Direktinvestitionen, eine sinkende Arbeitslosigkeit sowie den Abbau staatlicher Verbindlichkeiten.

Dass der Aktienmarkt aber so richtig durchgestartet ist, ist wohl eher den lokalen Eigenheiten zuzuschreiben. So wird die Börse, an der täglich nur dreieinhalb Stunden gehandelt wird, von wenigen Unternehmen dominiert, die mit ihrem Höhenflug den gesamten Index nach oben gezogen haben.

Der wichtigste Indexvertreter mit einem Anteil von rund einem Drittel ist die NCB Financial Group – ein Konglomerat mit Sitz in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston. Das letztjährige Kursplus des Finanzdienstleisters von über 50% ist allein für fast die Hälfte der Börsenavance verantwortlich.